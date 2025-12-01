POL-ROW: Bei Tarmstedt: Fußgänger von Pkw erfasst und tödlich verletzt
Rotenburg (Wümme) (ots)
Tarmstedt. Am Samstag (29.11.2025), gegen 23:05 Uhr, ist es auf der L 133 zwischen Grasberg und Tarmstedt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw erfasste einen 59-jährigen Fußgänger; der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Nach bisherigem Ermittlungsstand lief der letztlich Verstorbene aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn, obwohl an der Unfallstelle ein Geh- und Radweg vorhanden ist. Ein 56-jähriger Ford-Fahrer war gemeinsam mit seiner Beifahrerin in Richtung Tarmstedt unterwegs, als er den dunkel gekleideten Fußgänger trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung erfasste. Der 59-Jährige starb noch an der Unfallörtlichkeit.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Tarmstedt im Einsatz. Die L 133 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme rund drei Stunden voll gesperrt.
