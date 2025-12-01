PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Bei Tarmstedt: Fußgänger von Pkw erfasst und tödlich verletzt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Tarmstedt. Am Samstag (29.11.2025), gegen 23:05 Uhr, ist es auf der L 133 zwischen Grasberg und Tarmstedt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw erfasste einen 59-jährigen Fußgänger; der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand lief der letztlich Verstorbene aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn, obwohl an der Unfallstelle ein Geh- und Radweg vorhanden ist. Ein 56-jähriger Ford-Fahrer war gemeinsam mit seiner Beifahrerin in Richtung Tarmstedt unterwegs, als er den dunkel gekleideten Fußgänger trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung erfasste. Der 59-Jährige starb noch an der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Tarmstedt im Einsatz. Die L 133 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme rund drei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

