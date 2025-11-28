Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Scheeßel: Autofahrerin nach Unfall mit 12-jähriger Radfahrerin gesucht ++ Rotenburg: Unbekannte Sprüher gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Scheeßel: Autofahrerin nach Unfall mit 12-jähriger Radfahrerin gesucht ++

Scheeßel. Bereits am 12.11.2025 kam es in der Königsberger Straße gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer bislang unbekannten Autofahrerin und einem 12-jährigen Mädchen auf dem Fahrrad.

Die Frau am Steuer soll beim Abbiegen vom Helvesieker Weg in die Königsberger Straße die Fahrbahn der Radfahrerin so gekreuzt haben, dass das Mädchen stark abbremsen musste. Dabei stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. Auch Sachschaden entstand.

Die unbekannte Autofahrerin erkundigte sich zwar zunächst nach dem Wohl des Kindes, verließ jedoch anschließend die Unfallstelle, nachdem das Mädchen angab, dass alles in Ordnung sei. Die Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261-9470 oder direkt bei der Polizeistation Scheeßel zu melden.

++ Rotenburg: Unbekannte Sprüher gesucht ++

Rotenburg. Drei bislang unbekannte Täter haben am 25.11.2025 gegen 14:20 Uhr zwei Graffiti an der Betonwand der Amtsbrückenunterführung angebracht. Eine Zeugin beobachtete die Sprayer und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Täter bereits geflüchtet.

Es soll sich um drei männliche Jugendliche mit blonden Haaren gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261-9470 entgegen.

