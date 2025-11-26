Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Orange Day: Polizeiinspektion Rotenburg setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Der 25. November ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen - der sogenannte Orange Day. Rund um diesen Tag finden im gesamten Landkreis Rotenburg zahlreiche Aktionen statt, die auf das Thema aufmerksam machen sollen.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rotenburg, Meike Rissiek, der Landkreis Rotenburg sowie die KreislandFrauen Rotenburg Wümme laden am Mittwoch, 26. November 2025, um 17:00 Uhr, zu einer Kundgebung auf dem Rotenburger Pferdemarkt ein.

Auch die Polizeiinspektion Rotenburg beteiligt sich und setzt gemeinsam mit dem Präventionsteam um Kriminalhauptkommissarin Ute Schwiebert ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Inspektionsleiter Dieter Klingforth griff selbst zur orangenen Graffiti-Dose und sprühte symbolische "orangene Hände" auf den Weg zum Wacheingang der Inspektion. Zusätzlich wurden orangene Strahler vor dem Polizeigebäude installiert, die die Fassade bei Dunkelheit in kräftigem Orange erleuchten lassen. Außerdem haben wir eine sichtbare Flagge vor dem Dienstgebäude gehisst.

Neben diesen sichtbaren Signalen wird die Polizeiinspektion Rotenburg auch vor Ort auf der heutigen Kundgebung vertreten sein. Zudem werden auf den Social-Media-Kanälen der Polizei verschiedene Aktionen, Hinweise und Präventionsbotschaften veröffentlicht, um möglichst viele Menschen zu erreichen.

Die traurige Realität: Auch im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist die Polizei regelmäßig mit zahlreichen Fällen häuslicher Gewalt konfrontiert - das sogenannte Dunkelfeld dürfte dabei deutlich größer sein. Umso wichtiger ist es, ein klares Zeichen zu setzen: "Stoppt Gewalt gegen Frauen und Mädchen!"

Betroffene können sich darauf verlassen, dass sie - neben den hervorragenden Beratungsangeboten im Landkreis - auch von den geschulten Polizeikräften einfühlsam, vertraulich und professionell beraten und unterstützt werden, wenn Sie sich an uns wenden.

Weitere Informationen und Programme zum Orange Day finden Sie hier: Pressemitteilung Stadt Rotenburg/W.: https://www.rotenburg-wuemme.de/Pressemitteilungen/Orange-Days-Kundgebung-gegen-Gewalt-an-Frauen-und-Maedchen.html?

Pressemitteilung Landkreis Rotenburg/W. mit Programm: https://www.lk-row.de/portal/pressemitteilungen/orange-day-viele-aktionen-im-landkreis-900007494-23700.html?rubrik=1006

Hilfsangebote:

Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" Tel. 116 016, www.hilfetelefon.de

BISS - Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt Mückenburg 26, 27404 Zeven Tel. 04281 / 983 6060 E-Mail: biss@lk-row.de

