Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rotenburg: Schneller Erfolg nach Bandendiebstahl im Supermarkt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg (17.11.2025, 18.20 Uhr). Nach einem Diebstahl durch eine Gruppe von vier Personen in einem Supermarkt ist der Polizei Rotenburg ein schneller Fahndungserfolg gelungen. Die Beamten konnten alle Beschuldigten stellen und das Diebesgut sicherstellen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wählte ein Zeuge den Polizeinotruf, nachdem er im Lidl-Markt in der Helga-Mohrhoff-Straße beobachtet hatte, wie mehrere Personen Lebensmittel entwendeten. Zwei Männer sollen einen voll beladenen Einkaufswagen aus dem Eingangsbereich geschoben und die Ware in einen schwarzen VW Golf geladen haben.

Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten unmittelbar eine Fahndung nach dem inzwischen geflüchteten Golf ein. Kurze Zeit später entdeckten die Beamten das Fahrzeug in der Aalter Allee und stoppten es.

Im Kofferraum fanden die Polizisten originalverpackte Lebensmittel im Wert von fast 400 Euro - der Verdacht des Diebstahls erhärtete sich, als sich die kontrollierten Personen in Widersprüche verstrickten und keinen Beleg für die Waren vorweisen konnten.

Das Diebesgut wurde sichergestellt. Zudem stellten die Beamten fest, dass für den VW Golf kein Versicherungsschutz bestand - das Fahrzeug wurde stillgelegt.

Die vier Tatverdächtigen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Gegen sie wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell