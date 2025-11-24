PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeven: Eigentümer von Fahrrad gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Bereits am 22.10.2025 wurde in der Straße "Hinter der Bahn" ein Pedelec der Marke Fischer - Limited Edition aufgefunden. Das am Fahrrad montierte Schloss war durchtrennt, sodass die Polizei einen Diebstahl nicht ausschließen kann.

Bislang konnte das Rad jedoch weder einer konkreten Straftat noch einem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei bittet daher den rechtmäßigen Eigentümer oder Personen, die Hinweise geben können, sich unter 04281 / 95920 bei der Polizei Zeven zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

