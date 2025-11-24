Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeven: Eigentümer von Fahrrad gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Bereits am 22.10.2025 wurde in der Straße "Hinter der Bahn" ein Pedelec der Marke Fischer - Limited Edition aufgefunden. Das am Fahrrad montierte Schloss war durchtrennt, sodass die Polizei einen Diebstahl nicht ausschließen kann.

Bislang konnte das Rad jedoch weder einer konkreten Straftat noch einem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei bittet daher den rechtmäßigen Eigentümer oder Personen, die Hinweise geben können, sich unter 04281 / 95920 bei der Polizei Zeven zu melden.

