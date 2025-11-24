Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fahrradfahrer von Frontlader erfasst: Schwer verletzt ++ Alkohol-Fahrt gestoppt: 0,92 Promille am Steuer ++ Mit 1,59 Promille in Richtung Scheeßel: 34-Jähriger aus dem Verkehr gezogen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Fahrradfahrer von Frontlader erfasst: Schwer verletzt ++

Klein Meckelsen. Am Freitagabend (21.11.2025) kam es gegen 20:38 Uhr in der Dorfstraße, Ecke Klosterhörn, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 20-jähriger Fahrer eines Traktors mit Anhänger und Frontlader nach rechts ab und übersah dabei einen 35-jährigen Pedelec-Fahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Hierdurch wurde der Radfahrer vom Frontlader am Kopf erfasst und schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 20-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

++ Alkohol-Fahrt gestoppt: 0,92 Promille am Steuer ++

BAB 1/Regesbostel. Am Samstagvormittag (22.11.2025, 11:24 Uhr) kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen einen 36-jährigen Mann am Steuer eines Citroën, der in Richtung Bremen unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer mit 0,92 Promille alkoholisiert war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet; die Weiterfahrt wurde untersagt.

++ Mit 1,59 Promille in Richtung Scheeßel: 34-Jähriger aus dem Verkehr gezogen ++

Scheeßel. Am Freitagabend (21.11.2025, ca. 21:00 Uhr) kam es auf der L 130 zwischen Helvesiek und Scheeßel zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen alkoholisierten 34-Jährigen.

Bereits gegen 20:50 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge über den Notruf gemeldet, dass ein VW Golf vor ihm extrem unsicher und mit Schlangenlinien fahren würde. Die alarmierten Polizeikräfte stellten den Golf kurze Zeit später zwischen Helvesiek und Scheeßel fest.

Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er stark und schaltete zwischenzeitlich seine Fahrzeugbeleuchtung aus. Den Beamten gelang es schließlich aufzuschließen und den Fahrer anzuhalten. Der 34-jährige Mann aus Buxtehude pustete 1,59 Promille. Aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise und der Trunkenheit leitete die Polizei ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell