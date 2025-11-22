Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Unfall mit drei Fahrzeugen und einer schwer verletzten Person auf A1 Richtungsfahrbahn Hamburg++

Sittensen (ots)

BAB 1 / Höhe Kilometer 59 - Am Donnerstagvormittag kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 19-Jährige mit seinem VW Golf den zweiten Überholfahrstreifen, als er im Bereich von Kilometer 59,2 unvermittelt nach rechts auf den Hauptfahrstreifen wechselte. Dabei schnitt er den Mercedes-Benz eines 26-jährigen Mannes auf dem ersten Überholfahrstreifen, dessen Fahrzeug infolge des Manövers an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde.

Im weiteren Verlauf prallte der VW Golf frontal gegen einen auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Sattelzug, der von einem 61-jährigen Mann geführt wurde. Am Sattelauflieger wurden durch den Aufprall der hintere Unterfahrschutz sowie Beleuchtungseinrichtungen beschädigt. Der VW Golf wurde durch die Wucht der Kollision über die Fahrbahn geschleudert und anschließend gegen die Betonmittelschutzplanke gedrückt. Das Fahrzeug kam stark beschädigt auf dem zweiten Überholfahrstreifen zum Stehen.

Der 19-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Der Fahrer des Mercedes leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe.

Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell