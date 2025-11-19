Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkaufsstände in Fintel aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen ++ 0,81 Promille: Polizei stoppt Autofahrer in Selsingen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Verkaufsstände in Fintel aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen ++

Fintel. In dieser und der vergangenen Woche kam es zu insgesamt drei Diebstählen aus frei zugänglichen Verkaufsständen für Kartoffeln und Eier. Unbekannte Täter entwendeten dabei Bargeld aus Geldkassetten sowie teilweise auch Waren.

Zwischen dem 10.11. und 11.11.2025 stahlen die Täter zunächst in der Freudenthalstraße Kartoffeln und Eier im Wert von rund 30 Euro. Zu zwei weiteren Taten kam es anschließend zwischen dem 16.11., 19:00 Uhr, und dem 17.11., 10:00 Uhr, ebenfalls in der Freudenthalstraße sowie in der Straße "Op'm Block". In diesen beiden Fällen brachen die Täter Sicherungsschlösser gewaltsam auf, um an die Geldkassetten zu gelangen, und entkamen anschließend mit dem Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt rund 150 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261-9470 entgegen.

++ 0,81 Promille: Polizei stoppt Autofahrer in Selsingen ++

Selsingen. Beamte der Bremervörder Polizei kontrollierten gestern gegen 14:45 Uhr einen 52-jährigen Mann am Steuer eines VW Golf. Während der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab 0,81 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell