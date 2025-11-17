POL-ROW: ++ Sottrum: Mann leistet Widerstand bei Kontrolle - Polizei leitet mehrere Verfahren ein ++ Zwei couragierte Zeuginnen verhindern Schlimmeres: Polizei stoppt stark betrunkenen Autofahrer ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Sottrum: Mann leistet Widerstand bei Kontrolle - Polizei leitet mehrere Verfahren ein ++

Sottrum. Am Freitagabend (14.11.2025) kam es gegen 22:36 Uhr zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizei hatte zuvor einen 42-jährigen Mann gestoppt, der mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, versuchte er zunächst zu Fuß zu fliehen, konnte jedoch kurze Zeit später festgehalten werden. Der aggressive Mann wehrte sich anschließend körperlich gegen die Maßnahmen und trat unter anderem die Beamten, sodass er unter Einsatz von Pfefferspray fixiert werden musste. Sowohl der Beschuldigte als auch zwei eingesetzte Polizeibeamte (25 und 26 Jahre alt) erlitten hierbei leichte Verletzungen. Die Beamten blieben dienstfähig. Ein Drogenvortest beim Beschuldigten reagierte positiv auf Kokain.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, veranlasste eine Blutentnahme und leitete entsprechende Strafverfahren ein.

++ Zwei couragierte Zeuginnen verhindern Schlimmeres: Polizei stoppt stark betrunkenen Autofahrer ++

Bremervörde. Am Sonntagnachmittag (16.11.2025), gegen 16:45 Uhr, stoppten Polizeibeamte in der Wesermünder Straße einen alkoholisierten Autofahrer. Der Mann war zuvor einer Zeugin und ihrer Mitfahrerin aufgefallen, weil er mit seinem Mazda in deutlichen Schlangenlinien zwischen Ebersdorf und Bremervörde unterwegs war.

Die beiden Frauen reagierten richtig: Sie folgten dem Pkw über die B 495 und B 71 hinweg, informierten die Polizei und warnten entgegenkommende Verkehrsteilnehmende.

Die Polizei konnte den 53-jährigen Bremervörder schließlich im Bereich des Middelweges stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen den 53-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

