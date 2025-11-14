Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen nach Unfallfluchten in Rotenburg und Gnarrenburg gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen nach Unfallflucht in Rotenburg gesucht ++

Rotenburg. Am Donnerstag (13.11.2025), zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, kam es am Neuen Markt, auf Höhe der Hausnummern 8-10, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer VW Touran, der auf einem Seitenparkstreifen abgestellt war, wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer touchiert. Dabei entstand an der linken Fahrzeugseite ein erheblicher Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher bzw. der Verursacherin geben können. Meldungen bitte an die Polizei Rotenburg unter 04261 / 947-0.

++ Zeugen nach Unfallflucht in Gnarrenburg gesucht ++

Gnarrenburg. Gestern, im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 08:05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz gegenüber des Glasmuseums in der Bahnhofstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte - vermutlich beim Rangieren - einen abgestellten grauen Opel Insignia am vorderen linken Kotflügel.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein weißer Pkw - möglicherweise gegen 07:40 Uhr - den Schaden verursacht haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrzeug oder zur Person am Steuer machen können, sich unter 04761 / 74890 bei der Polizei Bremervörde zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell