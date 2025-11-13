Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall in Sottrum: Zwei Personen verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Sottrum. Heute Morgen, gegen 08:00 Uhr, kam es in der Hellweger Straße (K 205, Richtung Fährhof) auf Höhe der dortigen Bahnbrücke zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 38-jähriger Tesla-Fahrer hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug in Richtung Fährhof, als er sich zum Überholen entschloss. Dabei übersah er offensichtlich einen 33-jährigen Citroën-Fahrer im Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Der Citroën-Fahrer wurde schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Tesla-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die K 205 war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.

