POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht in der Möhringer Straße - schwarzen Chevrolet Captiva angefahren und geflüchtet - rund 2.500 Euro Schaden (24.03.2025)

Schramberg (ots) - Auf der Kreuzung der Straßen "Weihergasse" und Leibbrandstraße ist es am Sonntagabend, gegen 20 Uhr zu einer alkoholbedingten Vorfahrtsmissachtung gekommen. Ein 44-jähriger Ford-Fahrer nahm an der Kreuzung einem bislang unbekannten Autofahrer die Vorfahrt. Nur durch eine Vollbremsung beider Autofahrer konnte ein Unfall vermieden werden. An der ...

mehr