POL-ROW: ++ Polizei sucht Eigentümer eines entlaufenen Hausschweinchens ++ Unter Alkoholeinfluss am Steuer: Polizei kontrolliert BMW-Fahrer ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Polizei sucht Eigentümer eines entlaufenen Hausschweinchens ++

Bremervörde. Seit etwa vier Tagen kommt es in der Bremervörder Waldstraße immer wieder zu Vorfällen mit einem rosafarbenen, schwarzgefleckten Hausschweinchen.

Das Tier tauchte mehrfach in Gärten auf, "half" dort bei den Pflugarbeiten und sorgte so für einige Verwunderung bei den Bewohnern. Vor zwei Tagen kam es sogar zu einem Verkehrsunfall, als ein Autofahrer das Schweinchen mit seinem Opel erfasste.

Ob das Tier durch den Unfall verletzt wurde ist noch unklar - bereits am Folgetag wurde es jedoch erneut beim Buddeln in einem Garten erwischt.

In allen Fällen wurde zwar die Polizei informiert, doch das Schwein flüchtete jedes Mal, bevor die Beamten eintrafen.

Nun fragt die Polizei: Wer weiß, wo das Schweinchen hingehört oder kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761 / 74890 entgegen.

++ Unter Alkoholeinfluss am Steuer: Polizei kontrolliert BMW-Fahrer ++

Bremervörde. Am Mittwochvormittag, gegen 10:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Bremervörder Polizei in der Wesermünder Straße einen 59-Jährigen am Steuer eines BMW, nachdem er zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen war.

Bei der Kontrolle zeigte sich der Grund: Der Mann pustete 0,49 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Da der Mann keinen inländischen Wohnsitz hat, musste er zur Sicherung des staatlichen Strafverfolgungsanspruchs eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro hinterlegen.

