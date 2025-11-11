Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall bei Süderwalsede: 27-jähriger Fahrer schwer verletzt ++ Unfallflucht in der Cohngasse: Polizei sucht Zeugen ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall bei Süderwalsede: 27-jähriger Fahrer schwer verletzt ++

Süderwalsede. Am gestrigen Montag, gegen 14:52 Uhr, kam es in der Straße Zum Wedehof (K 206) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 27-jähriger Mann aus Bremen mit seinem VW Polo auf der Kreisstraße in Richtung Holtum (Geest), als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum prallte der Wagen frontal gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw im Frontbereich vollständig zerstört; Motorteile schleuderten mehrere Meter weit auf ein angrenzendes Feld.

Ein Ersthelfer alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Der 27-jährige VW-Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

++ Unfallflucht in der Cohngasse: Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg. Am gestrigen Montagmorgen, zwischen 08:30 Uhr und 08:55 Uhr, kam es in der Cohngasse zu einem Parkplatzunfall mit anschließender Flucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen BMW X3, der dort abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Rotenburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrzeug oder zum Fahrer bzw. zur Fahrerin geben können, sich unter 04261 / 947-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell