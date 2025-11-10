Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Gefahrgutunfall in Zeven: 1.000 Liter Säure ausgelaufen - eine Person verletzt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Heute Vormittag, gegen 10:35 Uhr, kam es im Kreisverkehr Nord-West-Ring / Bremervörder Straße zu einem Gefahrgutunfall. Eine Person wurde dabei verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Landkreis Stade mit einem Traktor-Anhänger-Gespann den Kreisverkehr in Höhe des Hagebaumarktes. Dabei stieß der Anhänger gegen den Randstein der Mittelinsel, geriet aus dem Gleichgewicht und kippte samt Ladung um.

Auf dem Anhänger befanden sich vier IBC-Container mit Propionsäure. Durch den Aufprall wurden die Behälter beschädigt, sodass rund 1.000 Liter Säure austraten.

Der 18-Jährige versuchte zunächst eigenständig, ein Abfließen der Flüssigkeit in die Kanalisation zu verhindern. Dabei wurde er jedoch durch aufspritzende Säure im Gesicht verletzt und musste in eine Klinik nach Bremen gebracht werden.

Erste Überprüfungen der Polizei ergaben, dass die Container unzureichend gesichert waren. Zudem wurden erhebliche technische Mängel am Anhänger festgestellt.

Für das Abpumpen der Flüssigkeit und die Spezialreinigung musste der Bereich mehrere Stunden voll gesperrt werden. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung dauern die Arbeiten noch an; die Sperrung wird voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden bestehen bleiben. Die Feuerwehr Zeven war mit zahlreichen Einsatzkräften, darunter auch der Gefahrgutzug, vor Ort.

Leider stellten die Einsatzkräfte fest, dass mehrere Fußgänger und Radfahrer die Absperrungen missachteten und den Gefahrenbereich betraten. Eine Radfahrerin kam dabei mit Säure in Kontakt (an Kleidung und Fahrrad), blieb jedoch nach aktuellem Stand unverletzt.

Gegen den Fahrer und den Halter des Gespanns wurden mehrere Verfahren nach dem Gefahrgutrecht eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

