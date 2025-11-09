Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Pressemeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum von Freitag, 07.11.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 09.11.2025, 12:00 Uhr ++

Rotenburg (ots)

Zweite versuchte Sachbeschädigung innerhalb kurzer Zeit

Rotenburg. In der Nacht vom 07. auf den 08.11 gegen 00:05 Uhr wirft ein bislang unbekannter Täter eine leere Bierflasche in den Innenhof der Polizeiinspektion Rotenburg und verfehlt einen geparkten Funkstreifenwagen nur knapp, sodass glücklicherweise keine Sachschäden entstehen. Der Flaschenwerfer kann nicht mehr festgestellt werden. Es ist bereits die zweite Tat innerhalb kürzester Zeit nach dem Bewurf mit rohen Eiern von Donnerstagabend. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen ist bislang unbekannt.

Die Polizei Rotenburg ermittelt auch hier wegen versuchter Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 04261 / 947-0 zu melden.

Diebstahl von Fahrzeugteilen - Zeugen gesucht

Rotenburg. Am Abend des 08.11.2025 entwenden unbekannte Täter zwischen 21 und 21:15 Uhr in der Bremer Straße in der Nähe des dortigen Kleingartenvereins diverse Fahrzeugteile von einem dort abgestellten BMW. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Buntmetalldiebstahl und Einbruch in Kfz-Prüfhalle

Zeven. Am frühen Morgen des 08.11 gegen 04:25 Uhr beobachtet ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens über die Kameraüberwachung, wie mehrere unbekannte Täter bei einem Tiefbauunternehmen in der Industriestraße Buntmetall aus einem Sammelcontainer auf einen Anhänger verladen. Aus unbekannten Gründen wird die Tat abgebrochen noch bevor die Polizei eintrifft. Zuvor ließen die Täter ihr Zugfahrzeug und den Anhänger zurück. Eine umfangreiche Fahndung führt in der Folge leider nicht zur Ergreifung der Täterschaft.

Zu einem weiteren Einbruch mit Diebesgut in eine Kfz-Prüfhalle im Nord-West-Ring kommt es am 09.11. zwischen 00:00 und 05:25 Uhr. Durch Einwerfen einer Fensterscheibe gelangen die Täter in den Betrieb und erlangen Bargeld.

In beiden Fällen fragt die Polizei Zeven nach möglichen Zeugen, welche sich unter der Nummer: 04281-95920 melden können.

