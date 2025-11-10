Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Frontalzusammenstoß auf der L 130 zwischen Helvesiek und Scheeßel: Eine Frau lebensgefährlich, ein Mann schwer verletzt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Helvesiek. Heute Morgen, gegen 07:05 Uhr, kam es auf der Landesstraße 130 zwischen Helvesiek und Scheeßel zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Pkw stießen auf Höhe der Straße Hunhorn im Begegnungsverkehr nach einem missglückten Überholmanöver frontal zusammen. Eine Frau erlitt lebensbedrohliche, ein Mann schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 35-jähriger Hamburger mit seinem Hyundai die L 130 in Richtung Helvesiek, als er bei Nebel einen vorausfahrenden Sattelzug überholte. Dabei übersah er offenbar eine 31-jährige Frau aus der Samtgemeinde Sittensen, die mit ihrem VW Polo auf der Gegenfahrbahn in Richtung Scheeßel unterwegs war.

Der 35-Jährige konnte den Überholvorgang nicht mehr rechtzeitig beenden - es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch die Wucht der Kollision wurde der VW Polo gegen den zuvor überholten Sattelzug geschleudert und kam anschließend im Seitenraum auf dem Dach zum Liegen.

Die 31-Jährige musste von der alarmierten Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Landesstraße mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

