POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verdacht einer Straftat in Dortmund-Lanstrop

Die Polizei Dortmund bittet die Bevölkerung um Hinweise zu einem Sachverhalt, der sich in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 2025 ereignet hat.

Am 17. Juli gegen 00:30 Uhr wurde der ein 48-jähriger Dortmunder auf der Steinhofstraße in Höhe der Hausnummer 25 in Dortmund-Lanstrop schwer verletzt aufgefunden. Er lag mitten auf der Fahrbahn, sodass auch ein Verkehrsunfall nicht ausgeschlossen werden kann. Der Verletzte wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

-ca. 175 cm groß -schlank -südeuropäisches Erscheinungsbild -schwarze, kurze Haare -Vollbart

Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt oder zuvor Beobachtungen im Bereich der Steinhofstraße gemacht haben, die insbesondere Hinweise auf eine mögliche Auseinandersetzung, eine Flucht nach einem Verkehrsunfall oder verdächtige Personen geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/ 132-7441.

