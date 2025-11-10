Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Erneuter Angriff auf Polizeigebäude: Drei Tatverdächtige gestellt ++ Gefährliche Fahrweise ohne Kennzeichen ++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf McDonald's-Parkplatz ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Erneuter Angriff auf Polizeigebäude: Drei Tatverdächtige gestellt ++

Rotenburg. Am gestrigen Sonntag, gegen 17:00 Uhr, kam es nach den bereits gemeldeten Vorfällen erneut zu einer versuchten Sachbeschädigung zum Nachteil der Polizei. Drei Tatverdächtige konnten im Anschluss durch Einsatzkräfte gestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen die Täter eine gläserne Personenwaage über das umzäunte Gelände der Polizeiinspektion Rotenburg und verfehlten dabei einen Streifenwagen nur knapp. Im Anschluss zündeten sie mehrere Knallkörper vor dem Dienstgebäude.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten zwei polizeibekannte Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren sowie einen 30-jährigen polizeibekannten Mann feststellen.

Der genaue Tathergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Sachbeschädigung.

++ Gefährliche Fahrweise ohne Kennzeichen: Polizei sucht Zeugen ++

Visselhövede. Am gestrigen Sonntag, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr, wurde ein VW Polo ohne Kennzeichen auf dem Heelsener Kirchweg zwischen Schwitschen und Visselhövede gemeldet.

Nach Zeugenangaben war der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und missachtete mehrfach die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer. Im Bereich einer Kuppe soll er zudem so schnell gefahren sein, dass zwei Spaziergänger zur Seite springen mussten, um nicht gefährdet zu werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, insbesondere von den beiden betroffenen Fußgängern. Meldungen bitte an die Polizei Rotenburg unter 04261 / 947-0

++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf McDonald's-Parkplatz ++

Bremervörde. Am Freitagabend, den 07.11.2025, kam es zwischen 19:50 Uhr und 20:00 Uhr auf dem Parkplatz des McDonald's-Restaurants in der Zeppelinstraße 6 zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte der Geschädigte seinen Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz, als ein weiterer Fahrzeugführer versuchte, linksseitig neben ihm einzuparken. Dabei kam es vermutlich aus Unachtsamkeit zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden an beiden Pkw entstand.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer sprach den Geschädigten zunächst an entfernte sich aber dann von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen und auf den Schaden hinzuweisen.

Zeugen, die den Unfall oder das Einparkmanöver beobachtet haben - insbesondere Kunden des McDonald's zur Tatzeit - oder der unfallbeteiligte Fahrzeugführer selbst, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761 / 7489-0 zu melden.

