POL-ROW: ++ Polizei und Ordnungsamt ziehen Bilanz: Kontrollen in der Rotenburger Fußgängerzone zeigen Wirkung ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Seit dem Frühjahr 2025 führten die Polizei Rotenburg - unter der Leitung von POK Feist (s. Bild) - und das Ordnungsamt der Stadt Rotenburg regelmäßige Verkehrskontrollen in der Rotenburger Fußgängerzone durch. Ziel war es, das rücksichtslose Verhalten einzelner Verkehrsteilnehmender einzudämmen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in der Innenstadt nachhaltig zu stärken.

Hintergrund waren wiederholte Beschwerden und Sorgen aus der Bevölkerung über rücksichtsloses und störendes Verhalten einzelner Personen. Die Kontrollen waren zunächst bis zum 30. September 2025 befristet, wurden aufgrund des weiterhin guten Wetters jedoch teilweise in den Oktober hinein fortgesetzt.

Neben den regelmäßigen Überprüfungen im Rahmen der täglichen Streifentätigkeit fanden vier Schwerpunktkontrollen gemeinsam mit dem Ordnungsamt und der Verfügungseinheit am 17. Juni, 31. Juli, 4. August und 9. September statt. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte dabei 134 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest - überwiegend Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot.

Besonders deutlich zeigte sich, dass viele Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg die Fußgängerzone als Abkürzung nutzten und das Verbot offenbar nicht kannten. Hier setzten die Beamten auf Kommunikation und Aufklärung.

Hinweise auf dauerhafte Problemzonen in oder nahe der Fußgängerzone bestätigten sich hingegen nicht. Weder im Bereich des Parks hinter dem "Schnitzelhus" noch an anderen gemeldeten Örtlichkeiten ergaben sich Anhaltspunkte für fortlaufend besorgniserregende Situationen.

Polizeisprecher Marvin Teschke zieht ein positives Fazit:

"Die gemeinsamen Kontrollen mit der Stadt Rotenburg haben Wirkung gezeigt - die Lage hat sich spürbar verbessert. Viele Bürgerinnen und Bürger haben uns zurückgemeldet, dass sie die Maßnahmen ausdrücklich begrüßen. Die Fußgängerzone soll ein Ort des Miteinanders bleiben - für Familien, Kinder, Seniorinnen und Senioren. Daher werden wir die Kontrollen auch künftig fortsetzen und bei Bedarf weiter intensivieren."

Unser Appell: Bitte nehmen Sie im öffentlichen Verkehrsraum Rücksicht aufeinander, halten Sie sich an die Verkehrsregeln und ermöglichen Sie allen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt in der Fußgängerzone. Das gilt natürlich nicht nur für Rotenburg, sondern auch für die übrigen Fußgängerzonen im Landkreis. Bei Bedarf klären Sie Ihre Kinder regelmäßig über die Verhaltensregeln im Straßenverkehr auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell