POL-ROW: ++Einbruch in Lebensmittelmarkt++Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++Einbruch in Pizza-Lieferdienst++

Kirchwalsede. In der Freitagnacht, gegen 23 Uhr, schlugen Täter die Eingangstür des kleinen Marktes in Kirchwalsede ein. Aus den Räumlichkeiten wurden lediglich ein paar Genussmittel entwendet. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei Rotenburg zwei Tatverdächtige fest und unterzog diese polizeilichen Maßnahmen. Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand++ Sottrum. Am späten Freitagabend wollten Beamte der Rotenburger Polizei den Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine kontrollieren. Der 42-jährige Fahrer flüchtete nach dem Anhalten zu Fuß in eine Scheune, konnte aber durch die Beamten gestellt werden. Hierbei trat er nach diesen, konnte aber überwältigt werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Rotenburg. In der Nacht Samstagnacht kam der Fahrer eines VW Golfs auf der B 75 von der Straße ab und landete im Straßengraben. Im Nahbereich konnte eine Streifenbesatzung den flüchtenden 34-jährigen Fahrer stellen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann stark unter Alkoholeinfluss stand. Zwecks Abnahme einer Blutprobe wurde er mit zur Dienststelle genommen.

Rotenburg. In der Samstagnacht, gegen 01 Uhr, meldete ein Zeuge verdächtige Geräusche und Handlungen. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Überprüfung fest, dass es zu einem Einbruch in einen Pizza-Lieferdienst im Wümmepark gekommen ist. Die Eingangstür wurde eingeschlagen und der Firmentresor entwendet. Im Rahmen der Fahndung wurde ein ebenfalls entwendetes Fahrzeug des Lieferdienstes unfallbeschädigt festgestellt. In diesem befand sich der aus der Firma entwendete Tresor. Die weitere Fahndung führte nicht zur Ergreifung der geflüchteten Täter.

