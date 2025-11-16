Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste Frau aus Zeven ++

Polizei Rotenburg (ots)

Die seit gestern vermisste 76-jährige Frau aus Zeven wurde nach umfangreichen Suchmaßnahmen von Polizei, Spürhunden und Feuerwehr, auch mit technischen Hilfsmitteln wie Drohnen, in einem Waldgebiet nahe Wehldorf heute Nachmittag tot aufgefunden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einem Unfall auszugehen. Anzeichen für ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die ursprüngliche Pressemeldung vom 15.11., 09:41 Uhr, wurde aufgrund der Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Medien und Öffentlichkeit werden gebeten, etwaige Lichtbildaufnahmen der Verstorbenen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht weiter zu verbreiten und diese zu löschen.

Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Mithilfe. Dank eingegangener Hinweise konnte der Suchraum zeitnah eingegrenzt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell