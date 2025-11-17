Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Alkohol am Steuer: Polizei stoppt Autofahrer in Sottrum ++ Radfahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen ++ Keine Fahrerlaubnis, verbotene Messer und Kokain: Polizei stoppt 37-Jährigen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Alkohol am Steuer: Polizei stoppt Autofahrer in Sottrum ++

Sottrum. Am Sonntagabend (16.11.2025), gegen 20:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Rotenburg einen 60-jährigen Autofahrer in der Bremer Straße. Während der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von 0,64 Promille. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und untersagten ihm die weitere Fahrt.

++ Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht - Polizei sucht Zeugen ++

Scheeßel. Am Sonntag (16.11.2025), gegen 14:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße / Ecke Veerser Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein noch unbekannter Autofahrer in einem sehr weiten Bogen nach rechts ab, weshalb der Radfahrer auswich und auf der nassen Fahrbahn stürzte. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen blauen Kombi mit auffälligen Chromteilen an der Karosserie gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter 04261 / 947-0 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

++ Keine Fahrerlaubnis, verbotene Messer und Kokain: Polizei stoppt 37-Jährigen ++

Gyhum. In der Nacht zu Montag (17.11.2025), gegen 00:02 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte An der Autobahn auf Höhe der dortigen Aral-Tankstelle einen 37-jährigen Autofahrer. Dabei stellten die Einsatzkräfte gleich mehrere Verstöße fest.

Der Mann aus Bremen war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und wies zudem deutliche Anzeichen für den Einfluss berauschender Mittel auf. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf Kokain und THC. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der 37-Jährige dann falsche Personalien gegenüber den Beamten an und führte zwei verbotene Springmesser sowie eine geringe Menge Kokain mit sich. Gegen den Mann wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

