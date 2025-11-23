Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Trunkenheitsfahrten enden mit Blutentnahmen++Unbekannte setzen Altglascontainer in Brand++Wendemanöver mit Folgen++Brand am Flugplatzgelände in Rotenburg++Polizei sucht Fahrradeigentümer+++

Rotenburg (ots)

Scheeßel

Trunkenheitsfahrten enden mit Blutentnahme

Ein 34jähriger Autofahrer aus Buxtehude wurde von der Rotenburger Polizei in der Freitagnacht in Scheeßel kontrolliert. Die Beamten stellen schnell fest, dass der Mann unter Alkohol- und Kokaineinfluss stand und außerdem nicht im Besitz eines Führerscheines war. Die Beamten ließen eine Blutentnahme durchführen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Auch in Rotenburg kontrollierten die Beamten diverse Verkehrsteilnehmer. Ein 24jähriger und ein 22jähriger wurden jeweils unter THC-Einfluss am Steuer festgestellt. Auch hier führten die Ordnungshüter Blutentnahmen durch.

Rotenburg

Unbekannte setzen Altglascontainer in Brand

In der Nacht auf Sonntag setzten Unbekannte den Altglascontainer in der Alten Dorfstraße in Sottrum in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Container bereits geöffnet und der Inhalt auf dem Boden verteilt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 04261-9470 zu melden.

Scheeßel

Wendemanöver mit Folgen

Am späten Samstagabend wird der Polizei ein Unfall in Westerholz gemeldet. Die Beamten stellten am Einsatzort fest, dass ein 33jähriger Mann mit seinem Pkw an der Westerholzer Dorfstraße nach einem Wendemanöver in einen Graben fuhr und dort steckenblieb. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann fast drei Promille im Blut hatte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Rotenburg

Brand am Flugplatzgelände in Rotenburg In der Samstagnacht rückte die Rotenburger Feuerwehr zum Flugplatz in Rotenburg aus. In einem dortigen angemieteten Bürogebäude brach aus unbekannten Gründen ein Feuer aus. Die Polizei leitete eine Brandursachenermittlung ein. Der entstandene Schaden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.

Rotenburg

Polizei sucht Fahrradeigentümer Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen zu einem Fahrraddiebstahl den Eigentümer des abgebildeten Fahrrades. Dieses wurde am 14.11.2025 in Rotenburg/W., Hinter dem Amtshof entwendet und noch am gleichen Tage abends ebenfalls in Rotenburg/W. aufgefunden. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg unter 04261-9470.

