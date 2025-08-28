PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf - Straßenverkehrsgefährdung durch Motorradfahrer in Andernach-Miesenheim

Andernach (ots)

Am 25.08.2025 kam es gegen 20:00 Uhr in der Ortslage Andernach-Miesenheim zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen zum Nachteil unbeteiligter Verkehrsteilnehmer durch einen bislang unbekannten Motorradfahrer, welcher sich zusammen mit seinem Sozius einer polizeilichen Kontrolle entzog.

Die Kontrolle sollt erfolgen, da der Mitfahrer keinen Helm trug. Bei Erblicken des Streifenwagens flüchtete der Motorradfahrer mit seiner Cross-Maschine in sehr riskanter und rücksichtsloser Fahrweise durch den Ort und konnte wenig später auf einem Feldweg zwischen Saffig und Miesenheim den Beamten entkommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden mindestens zwei PKW-Fahrer im Bereich der Nettestraße in Andernach-Miesenheim konkret gefährdet. Diese und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-9210
Homepage der PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 10:46

    POL-PDKO: Einbrüche in Geschäftsräume

    Koblenz (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, 27.08.25 kam es im Bereich Horchheimer Höhe zu insgesamt 5 Einbrüche in Geschäftsräume von Arztpraxen und Firmen. In zwei Fällen davon blieb es beim Versuch. Es wurde unter anderem Bargeld und Medikamente entwendet. Des Weiteren wurde in der selben Nacht in einen Frisörladen in Pfaffendorf eingebrochen. Auch dort wurde Bargeld entwendet. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 23:31

    POL-PDKO: Wohnhausbrand in Simmern ( Hunsrück )

    Simmern ( Hunsrück ) (ots) - Zum momentanen Zeitpunkt kommt es zu einem Wohnhausbrand in einem Wohngebiet in 55469 Simmern. Das Wohnhaus steht nach ersten Erkenntnissen der eingesetzten Kräfte im Vollbrand. Rettungskräfte sind an der Einsatzörtlichkeit und zum Berichtzeitpunkt mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen wird nachberichtet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren