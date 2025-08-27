Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zur Pressesofortmeldung der PI Simmern vom 26.08.25 um 23:31, Wohnhausbrand in Simmern/Hunsrück

Koblenz (ots)

Die Feuerwehr war mit einer großen Anzahl von Kräften im Einsatz, der Wohnhausbrand ist mittlerweile gelöscht. Zum Brandzeitpunkt waren 4 Personen im Objekt, alle konnten das Gebäude verlassen. Eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. Gegen 23:50 Uhr wurde ein weiterer Brandort in Simmern gemeldet. Am ehemaligen Lockschuppen in Simmern brannten 2 leerstehende, nebeneinander liegende Gebäude. Hier wurde niemand verletzt, der Brand wurde mittlerweile ebenfalls gelöscht. Auch hier dauern die Ermittlungen zur Brandursache durch die KD Koblenz an.

