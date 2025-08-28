PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbrüche in Geschäftsräume

Koblenz (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 27.08.25 kam es im Bereich Horchheimer Höhe zu insgesamt 5 Einbrüche in Geschäftsräume von Arztpraxen und Firmen. In zwei Fällen davon blieb es beim Versuch. Es wurde unter anderem Bargeld und Medikamente entwendet. Des Weiteren wurde in der selben Nacht in einen Frisörladen in Pfaffendorf eingebrochen. Auch dort wurde Bargeld entwendet. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wendet sich bitten an die Polizei in Lahnstein, Tel: 02621-9130

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein


Telefon: 02621-913-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 26.08.2025 – 23:31

    POL-PDKO: Wohnhausbrand in Simmern ( Hunsrück )

    Simmern ( Hunsrück ) (ots) - Zum momentanen Zeitpunkt kommt es zu einem Wohnhausbrand in einem Wohngebiet in 55469 Simmern. Das Wohnhaus steht nach ersten Erkenntnissen der eingesetzten Kräfte im Vollbrand. Rettungskräfte sind an der Einsatzörtlichkeit und zum Berichtzeitpunkt mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen wird nachberichtet. ...

  • 26.08.2025 – 15:27

    POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Vallendar, Düppelstraße (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, den 23.08.2025 und Montag, den 25.08.2025 kam es in der Düppelstraße in Vallendar zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte einen in Höhe Hausnummer 30 geparkten PKW. Am rechten Radkasten des geparkten Fahrzeuges entstand dabei Sachschaden in Form von mehreren Kratzern. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte ...

