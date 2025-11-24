Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ A1-Kontrollen: Polizei nimmt gewerblichen Güterverkehr ins Visier ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1/Gyhum/Bockel. Am Freitag, 21.11.2025 (ca. 10.00 - 16.00 Uhr), haben Einsatzkräfte der Polizei Rotenburg gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus mehreren Dienststellen eine ganztägige Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs auf der A 1 durchgeführt. Die Kontrollstelle befand sich am Parkplatz Glindbusch.

Hintergrund der Maßnahme sind immer wieder festgestellte Verstöße im Transportgewerbe - darunter Probleme bei Lenk- und Ruhezeiten, überladene Fahrzeuge, unzureichend gesicherte Ladung sowie technische Mängel. Viele dieser Verstöße können zu erheblichen Gefahrensituationen im Straßenverkehr führen.

Insgesamt wurden rund 25 Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen überprüft. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten unter anderem folgende Verstöße fest:

- 7 Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht - 6 Fälle mangelhafter Ladungssicherung - 3 Fahrzeuge mit technischen Mängeln - 1 Fall von deutlicher Überladung

In sechs Fällen musste die weitere Fahrt untersagt werden. Bei der Überladung handelte es sich um einen Kleintransporter aus dem Ausland, dessen Gewicht rund 37 Prozent über dem zulässigen Wert lag. Zusätzlich waren die Reifen stark abgefahren und Teile der Beleuchtung defekt.

Auch bei allen weiteren festgestellten Verstößen leitete die Polizei entsprechende Verfahren ein und ordnete die notwendigen Maßnahmen an.

Die Polizeiinspektion Rotenburg wird ähnliche Kontrollen im gewerblichen Güterverkehr auch künftig regelmäßig durchführen, um die Verkehrssicherheit auf den Autobahnen nachhaltig zu stärken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell