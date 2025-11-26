Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeven: Brennender Sperrmüll verursacht Sachschaden an Hauswand ++

Zeven. Bereits am Samstag, den 22. November 2025, kam es zwischen etwa 21:00 und 21:20 Uhr zu einem Brand an einem Mehrparteienhaus in der Heinrichstraße 19-21. Bei dem Feuer war abgelegter Sperrmüll in Brand geraten.

Der Brandentdecker reagierte schnell und zog den brennenden Sperrmüll von der Hausfassade weg, sodass ein Übergreifen der Flammen verhindert wurde. Dennoch entstand an der Gebäudewand ein geschätzter Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Die Polizei Zeven bittet um Zeugenhinweise. Meldungen werden unter 04281 / 95920 entgegengenommen.

