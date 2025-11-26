PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeven: Brennender Sperrmüll verursacht Sachschaden an Hauswand ++

POL-ROW: ++ Zeven: Brennender Sperrmüll verursacht Sachschaden an Hauswand ++
  • Bild-Infos
  • Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Bereits am Samstag, den 22. November 2025, kam es zwischen etwa 21:00 und 21:20 Uhr zu einem Brand an einem Mehrparteienhaus in der Heinrichstraße 19-21. Bei dem Feuer war abgelegter Sperrmüll in Brand geraten.

Der Brandentdecker reagierte schnell und zog den brennenden Sperrmüll von der Hausfassade weg, sodass ein Übergreifen der Flammen verhindert wurde. Dennoch entstand an der Gebäudewand ein geschätzter Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Die Polizei Zeven bittet um Zeugenhinweise. Meldungen werden unter 04281 / 95920 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren