Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ostervesede/Fintel: Zeuge(n) nach Unfall mit herabfallender Eisplatte gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel. Heute Morgen, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der K 211 zwischen Ostervesede und Fintel zu einer gefährlichen Situation im Begegnungsverkehr. Von einem Sattelzug, der in Richtung Fintel unterwegs war, löste sich vermutlich eine Eisplatte vom Fahrzeugdach.

Zur selben Zeit fuhr ein VW Transporter in Richtung Ostervesede, als die herabfallende Eisplatte plötzlich gegen die Windschutzscheibe des Transporters prallte und dabei einen geschätzten Schaden von rund 2.000 Euro verursachte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Da die Beteiligten bei der Unfallaufnahme unterschiedliche Angaben zum Hergang machten, bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin eines Pkw, der direkt hinter dem Sattelzug fuhr, wird gesucht.

Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261 / 9470 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell