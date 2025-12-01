Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Selsingen: Kind von Zug erfasst - schwer verletzt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Selsingen. Heute Morgen gegen 07:40 Uhr wurde ein 10-jähriges Mädchen am Bahnübergang in der Granstedter Str./Bahnhofstraße von einem Zug erfasst und schwer verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war das Kind auf dem Weg zur Schule und fuhr gemeinsam mit einer Gruppe weiterer Schulkinder auf dem Geh- und Radweg in Richtung Ortsmitte. Als die Kinder den unbeschrankten Bahnübergang erreichten, war das Rotlicht am Andreaskreuz wegen eines herannahenden Zuges bereits eingeschaltet. Mehrere Fahrzeuge hielten zu diesem Zeitpunkt vor den Haltelinien am Bahnübergang.

Während die Kindergruppe vor den Gleisen stoppte, fuhr das 10-jährige Mädchen mit ihrem Fahrrad wenige Meter weiter und kam mit dem Vorderrad unmittelbar vor den Schienen zum Stehen. Der Lokführer bemerkte das Kind, betätigte noch die Hupe, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Das Mädchen stand offenbar zu nah an den Gleisen und wurde vom Zug erfasst und einige Meter mitgeschleift.

Es erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ersthelfende kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um das Kind. Nach bisherigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr.

Die genauen Umstände, insbesondere warum das Mädchen so nah an die Schienen geriet, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Neben der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr Selsingen sowie Notfallmanager der EVB im Einsatz.

