Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall am Kreisverkehr

Ratzeburg (ots)

20.06.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20.06.2025 - Geesthacht

Am 20.06.2025 um 06:43 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr in der Mercatorstraße in Geesthacht ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW-Fahrer. Der Radfahrer wurde dabei schwerverletzt.

Freitagmorgen befuhr ein 59-jähriger Deutscher aus Geesthacht mit einem Kleinwagen der Marke Honda die Gutenbergstraße aus Geesthacht kommend in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs/Hohenhorn. Ein 32-jähriger Deutscher befuhr zeitgleich mit dem Fahrrad den Radweg parallel zur Mercatorstraße ebenfalls in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs. Er wollte den Fußgängerüberweg über die Gutenbergstraße, welcher nahe am Parkplatz des dortigen Discounters liegt, überqueren, um in Richtung Gewerbegebiet Mercatorstraße weiterzufahren. Am Kreisverkehr kam es auf Höhe des Zebrastreifens aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad.

Der Radfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Die eingesetzten Beamten nahmen beim PKW-Fahrer Atemalkoholgeruch wahr und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab ein vorläufiges Ergebnis von 0,32 Promille, woraufhin die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Dem Honda-Fahrer droht nun ein Strafverfahren. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

