Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zusammenstoß beim Ausparken - Geschädigter nach Verkehrsunfall auf Parkplatz gesucht

Ratzeburg (ots)

20.06.2025 | Kreis Stormarn | 14.06.2025 - Reinbek

Am 14.06.2025 gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters Am Ladenzentrum in Reinbek ein Verkehrsunfall.

Am vergangenen Samstag beschädigte ein 86-jähriger Deutscher aus Reinbek mit seinem Volkswagen auf einem Discounter-Parkplatz Am Ladenzentrum beim Ausparken ein anderes Fahrzeug. Zunächst entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Als er wenig später zurückkehrte, befand sich das beschädigte weiße Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Im späteren Verlauf informierte der VW-Fahrer die Polizei und zeigte sich selbst an.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Geschädigten, dessen Fahrzeug sich zur genannten Zeit auf dem Parkplatz befunden hat und anschließend einen Schaden aufwies. Gesucht werden auch Zeugen, die Angaben zum anderen Unfallbeteiligten machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Reinbek unter 040 / 727707-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell