Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Rotenburg: Brand eines Schuppens mit starker Rauchentwicklung

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am gestrigen Sonntag kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Schuppenbrand in der Neptunstraße.

Nach derzeitigem Stand führte ein Mann im Schuppen Überprüfungen an Gasflaschen durch, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung kam. Trotz erster Löschversuche breitete sich das Feuer auf das Dach sowie einen angrenzenden Holzverschlag aus. Eine Person musste mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen konnte verhindert werden. Der Schuppen musste vollständig abgerissen werden. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst sowie das THW im Einsatz.

Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Brandermittlungen dauern an.

Pressemitteilung der Feuerwehr: http://presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6169217

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell