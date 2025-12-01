Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mehrere Trunkenheitsfahrten gestoppt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg / BAB 1 / Sottrum / Visselhövede. Am vergangenen Wochenende haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rotenburg mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen.

Rotenburg. Am Freitagabend (28.11.2025), gegen 23:25 Uhr, stoppten Beamte in der Bahnhofstraße einen 31-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der Scooter war nicht versichert, zudem ergab ein Atemalkoholtest 0,55 Promille. Es gab außerdem Hinweise auf vorherigen Cannabiskonsum. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

BAB 1 / Hollenstedt. Am Samstag (29.11.2025), gegen 21:00 Uhr, kontrollierte die Autobahnpolizei Sittensen einen Sattelzug in Richtung Bremen. Der 53-jährige Fahrer pustete 2,79 Promille. Gegen ihn wird strafrechtlich ermittelt.

Sottrum. Ebenfalls am Samstag, gegen 20:15 Uhr, wurde ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Straße "Lienworth" gestoppt. Er hatte 1,34 Promille intus. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Visselhövede. Gegen 22:39 Uhr (Samstag) kontrollierten Beamte einen weiteren E-Scooter-Fahrer. Der 33-Jährige war mit 1,75 Promille absolut fahruntüchtig. Auch er muss sich nun verantworten.

