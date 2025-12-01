Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Tätlicher Angriff auf Bremervörder Beamte: Streit in Diskothek eskaliert ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. In einer Diskothek in der Wesermünder Straße ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:38 Uhr zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem mehrere Polizeibeamte von einem alkoholisierten Mann beleidigt und bespuckt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 21-jähriger stark alkoholisierter Mann in der Diskothek in einen verbalen Streit mit einer anderen Person. Das Sicherheitspersonal verwies ihn daraufhin des Hauses. Da der Mann der Aufforderung nicht nachkam, wurde die Polizei hinzugezogen.

Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der 21-Jährige zunehmend aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizisten. Einem Platzverweis kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach und begann, zwei Beamte zu schubsen. Der Mann wurde daraufhin gefesselt und in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zur Zelle beleidigte und bespuckte er die Einsatzkräfte.

Da sich sein körperlicher Zustand - vermutlich aufgrund des Alkoholkonsums - verschlechterte, wurde er unter Polizeibegleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch dort randalierte der Mann weiter und leistete erheblichen Widerstand, sodass er erneut durch die Polizei fixiert werden musste.

Der 21-Jährige wird sich nun unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

