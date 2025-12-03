Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwischen Sothel und Hamersen: Unfallzeugen gesucht! ++ Zeugen zur Unfallflucht auf dem Famila-Parkplatz in BRV gesucht ++ Spiegelklatscher mit Schulbus: Zeugen gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Nach Unfallflucht zwischen Sothel und Hamersen: Zeugen gesucht! ++

Scheeßel. Zwischen dem 01.12.2025, etwa 18:00 Uhr, und dem Morgen des 02.12.2025 kam es in der Friedrich-Behrens-Straße zu einer Unfallflucht - die Polizei sucht Zeugen.

Ein Lkw oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug befuhr die K 219 von Sothel in Richtung Hamersen, als das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve in den aufgeweichten Seitenraum geriet. Dabei wurde eine Straßenlaterne stark beschädigt. Zusätzlich entstand Schaden am Seitenraum und am Asphalt. An der Laterne fanden die Beamten grünen Lackabrieb. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter 04261-9470 bei der Polizei Rotenburg.

++ Zeugen zur Unfallflucht auf dem Famila-Parkplatz in Bremervörde gesucht ++

Bremervörde. Am 29.11.2025, gegen 19:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Famila-Marktes in der Bremer Straße zu einer Unfallflucht. Eine Frau rangierte mit ihrem Pkw beim Rückwärtseinparken und stieß dabei gegen einen geparkten Wagen. Beim anschließenden Gespräch mit den Geschädigten gab die Unfallverursacherin falsche Personalien und eine falsche Telefonnummer an und entfernte sich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Verursacherin geben können, sich unter 04761-74890 bei der Polizei Bremervörde zu melden.

Der gesuchte Pkw soll rot gewesen sein und einen Instagram-Sticker getragen haben. Die Frau nannte sich "Melly".

++ Spiegelklatscher: Zeugen nach Unfall mit Schulbus gesucht ++

Kirchwalsede. Am 01.12.2025, gegen 07:15 Uhr, war ein weißer Schulbus auf der K 206 von Süderwalsede in Richtung Kirchwalsede unterwegs. Im Begegnungsverkehr fuhr ein noch flüchtiger Lkw zu weit links, sodass es zum sogenannten Spiegelklatscher kam. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro am Bus. Verletzt wurde niemand. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Zeugen melden sich bitte unter 04261-9470 bei der Polizei Rotenburg.

