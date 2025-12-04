Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Mann läuft bei Ingewahrsamnahme auf die Straße ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. Am Mittwochabend, gegen 22:13 Uhr, wurde die Polizei Bremervörde aufgrund von Streitigkeiten in die Gnarrenburger Straße gerufen. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass sich ein 19-jähriger Beteiligter offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Als die Polizisten mit ihm sprechen wollten, flüchtete der junge Mann plötzlich und lief mehrfach auf die Fahrbahn, sodass mehrere Autofahrer anhalten mussten.

Schlussendlich konnte der 19-Jährige in Gewahrsam genommen werden, um weitere Hilfsmaßnahmen einzuleiten und den Sachverhalt zu klären. Während der Ingewahrsamnahme leistete er erheblichen Widerstand, konnte schlussendlich aber beruhigt werden.

Die Polizei bittet die Autofahrer, die durch das Verhalten des Mannes zum Anhalten gezwungen wurden, sich unter 04761 / 74890 bei der Polizei Bremervörde zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell