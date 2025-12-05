Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Katzen ausgesetzt

Bothel (ots)

Bothel. Am Mittwoch, den 03. Dezember wurden südwestlich von Bothel, am Notfallpunkt 1303, ausgesetzte Katzen von einer Spaziergängerin entdeckt. Die genaue Anzahl der Katzen kann nicht nachvollzogen werden. Eine Katze konnte gesichert und dem Tierheim zugeführt werden. Einen Chip zum Auslesen hat das Tiere nicht gehabt. Durch die Polizei wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Sollte jemand Hinweise zum Tierhalter oder der Box machen können oder wenn es Beobachtungen in dem Bereich gegeben hat, wird die Person gebeten sich bei der Polizei in Bothel unter 04266 955680 zu melden.

