Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Lenksysteme entwendet

Bothel (ots)

Bothel. In der Zeit zwischen dem 29. November und dem 04. Dezember kam es auf einem landwirtschaftlichen Gehöft zu diversen Diebstählen. Durch die bislang unbekannten Täter wurde eine nicht näher zu benennende Menge Dieselkraftstoff aus drei Traktoren gestohlen. Darüber hinaus wurden zwei GPS-Empfänger für Lenksysteme und ein Display entwendet. Nähere Angaben zu den Tatumständen sind nicht bekannt. Sollte Ihnen im Bereich der Hastedter Straße im genannten Zeitraum etwas aufgefallen sein, wenden sie sich an Polizei in Bothel unter 04266 955680.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell