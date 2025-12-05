Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem 75-jährigen Mann aus Rotenburg. Sämtliche Suchmaßnahmen haben aktuell nicht zum Auffinden der Person geführt. Mantrailerhunde konnten eine Spur aufnehmen, welche jedoch nicht direkt zum Vermissten geführt hat. Aufgrund der Spur bittet die Polizei die Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich des nordöstlichen Rotenburgs, insbesondere im Bereich zwischen der Harburger, der Soltauer und der Brockeler Straße und Umfeld in die Gärten und mögliche Unterstände und Schuppen zu schauen, ob sich die Person dort eventuell aufhält. Hinweise werden unter der Rufnummer 04261 9470 entgegengenommen.

