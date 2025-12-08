PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Nach Messerangriff in Elsdorf: 38-Jähriger schwer verletzt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Elsdorf. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 03:30 Uhr in einer Monteurwohnung in der Langen Straße zu einer Körperverletzung mittels Messer. Die Wohnung war zu diesem Zeitpunkt von vier Männern bewohnt, die sich im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeiten bekannt waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen wählte das 38-jährige Opfer selbst den Notruf und meldete einen Angriff auf seine Person. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stellten diese außerhalb der Wohnung den verletzten Mann fest. Er erlitt unter anderem Schnittverletzungen an Hand und Hals und wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte einen 32-jährigen tatverdächtigen Bewohner an, der vorläufig festgenommen wurde. Ein mutmaßliches Tatmesser wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Mann mangels Haftgründen entlassen werden. Der Beschuldigte und das Opfer besitzen die portugiesische Staatsangehörigkeit.

Das Opfer kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

