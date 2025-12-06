Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster Mann aus Rotenburg ++

Rotenburg (ots)

Der seit dem 04.12.2025 vermisste 75-jährige Mann aus Rotenburg konnte trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit diversen Hilfsmitteln nicht festgestellt werden. Im Rahmen von Jagdtätigkeiten wurde der Vermisste am heutigen Morgen um 10:04 Uhr leider leblos in einem Waldstück bei Rotenburg aufgefunden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einem Unfall auszugehen. Anzeichen für ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die ursprüngliche Pressemeldung vom 04.12., 23:41 Uhr, wurde aufgrund der Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Medien und Öffentlichkeit werden gebeten, etwaige Lichtbildaufnahmen der Verstorbenen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht weiter zu verbreiten und diese zu löschen.

Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Mithilfe.

