PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster Mann aus Rotenburg ++

Rotenburg (ots)

Der seit dem 04.12.2025 vermisste 75-jährige Mann aus Rotenburg konnte trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit diversen Hilfsmitteln nicht festgestellt werden. Im Rahmen von Jagdtätigkeiten wurde der Vermisste am heutigen Morgen um 10:04 Uhr leider leblos in einem Waldstück bei Rotenburg aufgefunden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einem Unfall auszugehen. Anzeichen für ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die ursprüngliche Pressemeldung vom 04.12., 23:41 Uhr, wurde aufgrund der Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Medien und Öffentlichkeit werden gebeten, etwaige Lichtbildaufnahmen der Verstorbenen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht weiter zu verbreiten und diese zu löschen.

Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
i.A Broscheit, POK
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 13:09

    POL-ROW: Neue Erkenntnisse zur Vermissten Person

    Rotenburg (ots) - Rotenburg. Aufgrund von gesicherten Erkenntnissen und Hinweisen aus der Bevölkerung ist bekannt, dass der gesuchte 75-Jährige sich am gestrigen Donnerstag gegen 11:00 Uhr im Innenstadtbereich von Rotenburg aufgehalten hat. Dementsprechend bittet die Polizei nun alle Einwohner von Rotenburg in ihre Gärten und Hütten zu schauen, ob sich der Vermisste dort eventuell aufhält. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:01

    POL-ROW: Bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung

    Rotenburg (ots) - Rotenburg. Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem 75-jährigen Mann aus Rotenburg. Sämtliche Suchmaßnahmen haben aktuell nicht zum Auffinden der Person geführt. Mantrailerhunde konnten eine Spur aufnehmen, welche jedoch nicht direkt zum Vermissten geführt hat. Aufgrund der Spur bittet die Polizei die Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich des nordöstlichen Rotenburgs, insbesondere im ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:22

    POL-ROW: Radfahrerin schwer verletzt, Zeuge gesucht

    Bremervörde (ots) - Bremervörde. In der Stader Straße zwischen Bremervörde und Elm ist es am Freitagmorgen gegen 06:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin gekommen. Die 55-jährige Frau ist vermutlich alleinbeteiligt mit ihrem Pedelec gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ersthelfer gaben an, dass ein unbekannter, männlicher Radfahrer sich vor Ort um die Verletzte gekümmert habe. Diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren