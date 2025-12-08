POL-ROW: ++ Hemsbünde: Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ 2 Alkoholfahrten in Fintel ++ 21-Jähriger mit Schlagring erwischt ++ Promillefahrt in Visselhövede ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Hemsbünde: Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++

Hemsbünde. Heute Vormittag, gegen 10:32 Uhr, kam es auf der B 440 von Visselhövede in Richtung Rotenburg, auf Höhe der dortigen Biogasanlage, zu einer Unfallflucht. Ein Lkw mit Anhänger - vermutlich ein Viehtransporter - kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten sowie das angrenzende Erdreich. Zudem wurde die Fahrbahn über mehrere hundert Meter verunreinigt.

Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter 04261-9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

++ 21-Jähriger mit Schlagring erwischt ++

Bremervörde. Am Samstag, gegen 04:35 Uhr, alarmierte ein 25-jähriger Mann die Polizei, nachdem er sich vor einer Gaststätte am Rathausmarkt mit einer Personengruppe unterhalten hatte. Im Verlauf des Gesprächs streifte ein 21-Jähriger aus der Gruppe plötzlich einen Schlagring über - der 25-Jährige fühlte sich bedroht, flüchtete und rief die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten einen 21-jährigen Mann fest, der einen Schlagring in seiner Socke mitführte. Da Schlagringe nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände sind, wurde der Schlagring sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

++ Mann mit 1,10 Promille in Fintel gestoppt ++

Fintel. Zivile Beamte stoppten am Samstag gegen 04:00 Uhr einen Renault im Wacholderweg. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Fahrers stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,10 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

++ Mit 1,37 Promille auf dem E-Scooter ++

Visselhövede. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Beamte der Polizei Rotenburg einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab 1,37 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

++ Alkoholfahrt mit 0,89 Promille in Fintel gestoppt ++

Fintel. Am Samstagabend, gegen 22:31 Uhr, kontrollierten Beamte einen Mercedes in der Schneverdinger Straße. Der 62-jährige Fahrzeugführer aus dem Heidekreis pustete 0,89 Promille. Gegen ihn wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

