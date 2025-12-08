Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Beinaheunfall bei Heeslingen: Mann reißt acht Leitpfosten aus dem Boden und wirft sie auf die Straße ++ Ohne Führerschein und mit 0,86 Promille Richtung Hamburg unterwegs ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Beinaheunfall bei Heeslingen: Mann reißt acht Leitpfosten aus dem Boden und wirft sie auf die Straße ++

Heeslingen. Am Sonntagabend, gegen 22:55 Uhr, alarmierte eine Autofahrerin die Polizei und teilte mit, dass ein Mann auf der Landesstraße zwischen Zeven und Heeslingen Leitpfosten aus dem Boden reiße und auf die Fahrbahn werfe. Sie selbst habe eine Gefahrenbremsung einleiten müssen, um nicht mit einem der Pfosten zu kollidieren.

Beim Eintreffen der Beamten fanden diese insgesamt acht herausgerissene Leitpfosten auf der Straße sowie im angrenzenden Grünstreifen vor - mehrere davon waren zerbrochen oder verbogen. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

++ Ohne Führerschein und mit 0,86 Promille Richtung Hamburg unterwegs ++

BAB 1/Hollenstedt. Am Sonntag, gegen 15:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen einen 37-jährigen Audi-Fahrer auf der Fahrt in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Aarbachkate und Rade. Der Mann pustete 0,86 Promille und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung entrichten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell