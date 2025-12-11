Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rotenburg: Mann setzt Pfefferspray im Ausländeramt ein ++ Hinweise zur Müllentsorgung gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Rotenburg: Mann setzt Pfefferspray im Ausländeramt ein ++

Rotenburg. Am Mittwochmorgen kam es gegen 09:25 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einem 36-jährigen Mann und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der Ausländerbehörde im Hopfengarten.

Nach derzeitigem Stand wollte der Beschuldigte persönlich vorsprechen. Als er nicht sofort an die Reihe kam, versuchte er gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Ein 20-jähriger Sicherheitsmitarbeiter wollte ihn daran hindern, woraufhin der 36-Jährige plötzlich Pfefferspray einsetzte. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter bekam das Pfeffer ab und wurde hierdurch leicht verletzt.

Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage beruhigt. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

++ Hinweise zur Müllentsorgung gesucht ++

Bremervörde. Unbekannte haben am Wegesrand der Mehedorfer Straße um den 07.12.2025 einen kleinen Kanister mit Bremsflüssigkeit und alten Filtern samt Verpackungen unsachgemäß entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Verursachern unter der Rufnummer 04761-74890.

