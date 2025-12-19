Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Anzeige

Duisburg (ots)

Donnerstagabend (18. Dezember, 20 Uhr) meldete ein Zeuge der Polizei eine taumelnde Person in Höhe eines Supermarktes an der Kulturstraße.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie einen schwankenden Mann, der sich bereits mit geballten Fäusten in Richtung der Beamten bewegte. Noch während er von der Straße auf den Gehweg ging, fiel er eigenständig zu Boden und verletzte sich leicht, weshalb die Polizisten Rettungskräfte verständigten, die ihn noch vor Ort untersuchten.

Der Leichtverletzte beschimpfte, beleidigte und bespuckte die Polizisten unter anderem, während sie ihn nach Ausweispapieren durchsuchten, weil er seine Personalien nicht angeben wollte. Sie fanden die Papiere und brachten den 37-Jährigen dann in das Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg einen mündlichen Beschluss, damit ein Arzt dem Duisburger eine Blutprobe entnehmen konnte.

Er muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auseinandersetzen. Ein Polizist verletzte sich ebenfalls leicht, blieb jedoch weiterhin dienstfähig.

