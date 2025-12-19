Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Falsche Polizisten entwenden Geldbörsen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Weil ein Mann (50) am Donnerstagabend (18. Dezember, 21:25 Uhr) mutmaßlich von falschen Polizisten auf der Juliusstraße bestohlen wurde, verständigte er die echte Polizei.

Den Einsatzkräften schilderte er folgenden Sachverhalt: Er sei die Juliusstraße entlang gegangen, als in Höhe eines Parkplatzes plötzlich ein dunkles Auto neben ihm hielt. Der Beifahrer habe sich gegenüber dem 50-Jährigen als Polizist ausgegeben und auch einen Dienstausweis gezeigt.

Weil sich der Fußgänger in dem Glauben wähnte, sich in einer Polizeikontrolle zu befinden, händigte er auf Verlangen des Unbekannten seine Bauchtasche aus, in der sich unter anderem zwei Geldbörsen befanden. Nachdem dem Kontrollierten kurze Zeit später die Tasche wieder ausgehändigt wurde und der Pkw sich entfernt hatte, stellte er fest, dass die beiden Portemonnaies mitsamt seines Geldes, und weiterer Gegenstände fehlten.

Der Bestohlene schilderte den Einsatzkräften, dass in dem Fahrzeug ein weiterer Mann auf dem Fahrersitz und eine Frau auf der Rückbank gesessen haben.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw und seinen Insassen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell