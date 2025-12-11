Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räuberischer Diebstahl - Festnahme nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochvormittag (10.12.2025, 11:25 Uhr) entriss ein 18-jähriger Deutscher einer 80-jährigen Frau im Eingangsbereich des SB-Bereichs der Sparkasse in der Straße der Völkerfreundschaft die Geldbörse und flüchtete anschließend in Richtung Kaimberger Straße. Zeugen verfolgten den Tatverdächtigen und gaben den Einsatzkräften Hinweise auf dessen Aufenthaltsort. Unter Einsatz zahlreicher Kräfte der ID Gera sowie der Bereitschaftspolizei wurde der Mann in einer Wohnung in der Kaimberger Straße gestellt. Nach Einbindung der Staatsanwaltschaft Gera erfolgten die Durchsuchung der Wohnung sowie die vorläufige Festnahme. Die entwendete Geldbörse und die mutmaßliche Tatbekleidung wurden aufgefunden. Der Tatverdächtige wird dem Haftrichter vorgeführt. (DL)

