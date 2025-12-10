LPI-G: Mit Alkohol am Steuer
Greiz (ots)
Weida. Am 09.12.2025, gegen 21:24 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Neustädter Straße eine 52-jährige deutsche Fahrzeugführerin, die mit ihrem Mitsubishi unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen die Frau ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. (DL)
