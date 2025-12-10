PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Mit Alkohol am Steuer

Greiz (ots)

Weida. Am 09.12.2025, gegen 21:24 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Neustädter Straße eine 52-jährige deutsche Fahrzeugführerin, die mit ihrem Mitsubishi unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen die Frau ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 10.12.2025 – 07:56

    LPI-G: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und verletzt sich lebensgefährlich

    Greiz (ots) - Weida. Am Dienstag, den 09.12.2025, sollte gegen 16:20 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Greizer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 28-jährige Deutsche entzog sich der Anhaltung und flüchtete über die Straße Kirchberg. Da der Sichtkontakt verloren ging, wurde eine Nacheile im Stadtgebiet Weida eingeleitet. Gegen 16:27 Uhr konnte der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 07:46

    LPI-G: Diebstahl aus ehemaliger Bäckerei

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 09.12.2025, gegen 13:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Grundstück der ehemaligen Bäckerei in der Zschernitzscher Straße. Der Täter verbog dazu einen Zaun in der Bonhoefferstraße und gelangte so auf das Gelände. Auf dem Grundstück baute er verschiedene Buntmetalle ab und legte sie zum Abtransport bereit. Allerdings unterbrach er sein Tun und flüchtete ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:42

    LPI-G: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall

    Greiz (ots) - Greiz. Am 08.12.2025 gegen 11:25 Uhr kam es auf der Tannendorfstraße zu einem Alleinunfall. Eine 22-jährige Fahrerin eines VW Polo kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinauf und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen erlitt einen Totalschaden. Der Sachschaden wird ...

    mehr
